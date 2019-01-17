В Челябинской области контракт на содержание дорог региона стоимостью 15,1 млрд рублей заключили с московской компанией

Контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Челябинской области до 2021 года стоимостью более 15 млрд рублей заключен с ЗАО "Ойкумена". Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU

Аукцион был объявлен еще в мае прошлого года. В декабре по предписанию ФАС был продлен срок приема заявок. На аукцион поступило две заявки от АО "Южурамост", которое предложило выполнить работы за 5,2 млрд руб., и от ЗАО "Ойкумена" с предложением в 15,1 млрд руб.

По итогам аукциона миндортранс области заключил контракт с московской компанией "Ойкумена".

Напомним, в конце августа прошлого года ФАС России возбудила дело о сговоре на торгах при проведении "дорожных" аукционов в отношении губернатора Бориса Дубровского, регионального миндортранса и АО "Южуралмост". В правительстве Челябинской области тогда заявили, что считают претензии антимонопольной службы необоснованными.

В сентябре арбитражный суд Москвы признал незаконными решения и предписания ФАС России о необоснованном укрупнении лота на закупке миндортранса Челябинской области по содержанию региональных автодорог. Речь шла об аукционе на содержание 8,7 тыс. км дорог на территории региона на сумму свыше 15 млрд рублей. Контракт был заключен с АО "Южуралмост" до 2021 года. ФАС считало, что укрупнение лота было необоснованным, что привело к ограничению доступа к участию в закупке других организаций. В пресс-службе губернатора Челябинской области Накануне.RU сообщили, что удовлетворены принятым решением. В свою очередь ФАС намерена обжаловать решение суда.

Добавим, что ранее работами по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Челябинской области занималась компания "Южуралмост". В декабре компанию критиковали за ненадлежащее исполнение обязанностей по уборке дорог от снега. Подрядчик получил 293 предписания об устранении дефектов уборки автомобильных дорог города, часть которых в установленный срок были выполнены не в полном объеме.

"При этом мэрия не принимала мер к понуждению подрядчика к своевременной очистке дорог, не направляла требований об уплате неустоек и не решала вопрос о расторжении контракта. За этот же период "Южуралмост" получил 17 предписаний от ОГИБДД УМВД России по Челябинску. Однако мер для привлечения к административной ответственности не было принято", - сообщали в пресс-службе прокуратуры.

В результате врио главы Челябинска Владимир Елистратов получил прокурорское представление за ненадлежащее исполнение обязанностей по уборке дорог от снега со стороны АО "Южуралмост".