Кабмин одобрил законопроект о новом виде недропользования

На заседании кабмина одобрили законопроект о новом виде пользования недрами, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу правительства.

Отмечается, что в рамках заседания были "приняты все законопроекты", которые обсуждались. Этот документ предусматривает новый вид недропользования - размещение в пластах горных пород вод, которые образуются при разведке и добыче природных калийных и магниевых солей.

Так, ученые выяснили, что закачка вод, которые образуются при разведке, добыче и первичной переработке природных калийных и магниевых солей, в подземные коллекторы является наиболее безопасным способом их удаления и негативное воздействие на окружающее среду минимальное.