17 Января 2019
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Происшествия Центральный ФО

Из московского супермаркета похитили 235 тележек для продуктов

Московские полицейские раскрыли кражу, совершенную в одном из супермаркетов. Добычей злоумышленников стали больше двух сотен тележек.
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Как рассказал Накануне.RU начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Юрий Титов, к правоохранителям обратился работник отдела безопасности одного из супермаркетов Москвы. Он пояснил, что неизвестные похитили с территории магазина 235 тележек для перевозки продуктов. Сумма ущерба составила более 855 тыс. руб.

Вскоре оперативники задержали одного из подозреваемых: им оказался ранее судимый 22-летний житель столицы. Выяснилось, что молодой человек работал в супермаркете грузчиком и имел свободной доступ к складским помещениям, где стояли тележки.

Вместе с неустановленными пока соучастниками на автомобиле "Газель" они перевозили похищенное для сдачи в пункт металлолома. Полученными деньгами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Грузчика отпустили на подписку о невыезде. Сейчас сыщики ведут розыск его подельников.

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Из московского супермаркета похитили 235 тележек для продуктов

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Теги: тележки, супермаркет, полиция, Москва



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