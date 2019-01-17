Из московского супермаркета похитили 235 тележек для продуктов

Московские полицейские раскрыли кражу, совершенную в одном из супермаркетов. Добычей злоумышленников стали больше двух сотен тележек.

Как рассказал Накануне.RU начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Юрий Титов, к правоохранителям обратился работник отдела безопасности одного из супермаркетов Москвы. Он пояснил, что неизвестные похитили с территории магазина 235 тележек для перевозки продуктов. Сумма ущерба составила более 855 тыс. руб.

Вскоре оперативники задержали одного из подозреваемых: им оказался ранее судимый 22-летний житель столицы. Выяснилось, что молодой человек работал в супермаркете грузчиком и имел свободной доступ к складским помещениям, где стояли тележки.

Вместе с неустановленными пока соучастниками на автомобиле "Газель" они перевозили похищенное для сдачи в пункт металлолома. Полученными деньгами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Грузчика отпустили на подписку о невыезде. Сейчас сыщики ведут розыск его подельников.