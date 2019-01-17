В университете Лиона произошло несколько взрывов

Серия взрывов произошла в здании университета во Франции, в городе Лион.

По предварительным данным, во время ремонта в университетской библиотеке произошел взрыв баллонов с газом.

Три человека получили легкие ранения, сообщается в Twitter учебного заведения. Доступ в несколько зданий университета ограничен.

🇫🇷 [VILLEURBANNE] Incroyable vidéo du moment de l'explosion sur le campus #Doua, bâtiment Mendes, de l'Université Lyon 1, ce matin vers 9h00. L'incendie est quasiment maîtrisé. Au moins un blessé, plusieurs bâtiments évacués, dont la BU. #explosion pic.twitter.com/xTQhMry1tn — La Plume Libre (@LPLdirect) 17 января 2019 г.

Два года назад череда взрывов произошли на складе газовых баллонов на юго-востоке Франции после начавшегося там пожара. Инцидент произошел в городе Жонкьере. О пострадавших не сообщалось.

За неделю до этого взрыв прогремел на АЭС "Фламанвиль" на северо-западе Франции.