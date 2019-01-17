17 Января 2019
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Пермь сэкономит на покупке 85 автобусов: подведены итоги аукциона

Газомоторные и дизельные автобусы обойдутся Перми дешевле запланированной стоимости, передает корреспондент Накануне.RU.

Начальная цена на покупку 65 дизельных автобусов составляла 656 млн руб. В итоге победителем была признана заявка №3. Победитель снизил стоимость контракта до 626 млн руб. Стоимость 20 газомоторных автобусов изначально составляла 226 млн руб. Победитель предложил цену 214,7 млн руб.

Названия фирм-победителей, которые поставят Перми автобусы не раскрываются.

Напомним, закупка автобусов проходит в рамках перехода на новую транспортную модель. Согласно этой модели, срок эксплуатации автобусов в Перми не должен превышать 10 лет, трамваев - 15 лет. Также запланирован поэтапный капитальный ремонт трамвайных путей и переход на низкопольный транспорт. Кроме того, проект предусматривает модернизацию транспортной инфраструктуры, например, замену старых остановок на новые.

Покупку автобусов согласовали депутаты пермской гордумы 20 ноября на заседании городского парламента.

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Пермь сэкономит на покупке 85 автобусов: подведены итоги аукциона

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Теги: аукцион, автобус, транспортная модель



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