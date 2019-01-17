Губернатор Моор сам обратился к людям с разъяснениями по "мусорной реформе"

Тюменские областные власти, похоже, решили предварить "уличные" методы решения "мусорных проблем". О готовности пересмотреть схему начисления платы за вывоз бытовых отходов со стороны региональной власти стало известно сегодня. Как сообщает корреспондент Накануне.RU, соответствующее заявление сделал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем обращении к землякам через социальные сети.

Глава региона заявил, что "система должна быть более гибкой".

"Справедливо будет дать человеку выбор – платить за квадратный метр или за фактически вывезенный мусор. Если жителю частного или многоквартирного дома, дачникам выгоднее или удобнее платить по факту – они должны иметь такую возможность", – заявил он и дал поручение своим заместителям Вячеславу Вахрину и Ларисе Теплоуховой, а также главе Тюмени Руслану Кухаруку совместно с Общественной палатой до конца следующей недели выработать правовой механизм, позволяющий самим людям выбирать способ оплаты.

Напомним, что с 10 января этого года в области начала действовать новая схема вывоза мусора под управлением "единого регионального оператора" в лице компании "ТЭО", бенефициарами которой являются олигархи Артем Биков и Алексей Бобров. Позднее информирование граждан о тарифах и схема начисления (по 5,04 рубля с квадратного метра жилья для всех без исключения: как для квартир, так и для частных домов и садовых участков) вызвала серьезное недовольство среди части населения.

На 20 января заявлен протестный митинг на Центральной площади города. Одним из требований инициативной группы как раз являлось применение дифференцированной схемы оплаты за вывоз мусора. Еще одним важным вопросом активисты считают завышенную цену. Судя, по заявлению губернатора, и этот вопрос региональный власти намерены проработать "гибко" и серьезно. Но при этом, создать систему, при которой не будет получаться так, как было - когда часть населения платила за услуги по вывозу мусора, а часть избегала таких расходов. Как пишет в своем обращении губернатор: :"По итогам 18-го года получилось, что где-то 35% владельцев частных домов имели договоры на вывоз мусора. А куда девали мусор все остальные? Туда же? В лес? Поэтому новые правила утилизации мусора распространяются и на частные дома".

В своем обращении губернатор Моор в качестве обоснования новой схемы пояснил, что в первую очередь она нужна для защиты тюменской экологии.

"Существовавшая система утилизации отходов никак не контролировала перевозчика мусора. Ему было выгодно получить деньги, забрать мусор у дома и вывалить его где-нибудь в лесу и не отдавать ничего за утилизацию на специализированном полигоне. Если вы платили меньше среднего, можете быть уверены, ваш мусор отправлялся на несанкционированную свалку где-нибудь в лесу", – написал глава региона и заявил, что поддерживает идею федерального закона "Об отходах производства и потребления", который, по его словам, "наоборот, стимулирует перевозчика доставить мусор на сортировочный завод, потому что только там он получит деньги за свою работу".

"Для этого и нужен единый региональный оператор", – добавил он.