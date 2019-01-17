В Югре подозреваемый в гибели рабочих при обрушении моста дал показания

В рамках расследования уголовного дела об обрушении моста, в результате которого погибли рабочие "Мостостроя 11", дал показания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе югорского управления СКР.

Напомним, мост рухнул 5 ноября во время демонтажа. Работы вела фирма "Мостоотряд 29", филиал "Мостостроя 11". Два человека погибли, семеро пострадали.

Подозреваемым по делу проходит начальник участка "Мостоотряда 29", который должен был контролировать соблюдение во время работ правил безопасности. Его допросили. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Следователи изучают документы, связанные с реконструкцией моста, должностные инструкции работников. Назначена строительно-техническая экспертиза, также предстоит проанализировать состав металла с моста.