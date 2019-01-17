17 Января 2019
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"Незамерзайка" или ликер? Из кранов жителей Стерлитамака течет голубая вода

В Стерлитамаке в квартире одного из жилых домов потекла вода непривычного цвета.

Об инциденте в соцсетях сообщила местная жительница, выложив видео. Цвет воды, идущей из крана, ярко-голубой, при этом вода пенится.

Пользователи соцсетей шутят над ситуацией. "Бесплатная "незамерзайка" течет", "Это же "Блю Кюрасао". Набирайте скорее!" - пишут они.

В июле жительница Нефтеюганска в социальных сетях поделилась видеозаписью, демонстрирующей червяков, которые плавают в воде из-под крана.

Сообщалось, что вода с червями течет в 13 микрорайоне города, в доме №56. Червей жительница города обнаружила, когда набирала воду в кошачью миску.

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"Незамерзайка" или ликер? Из кранов жителей Стерлитамака течет голубая вода

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Теги: голубая вода, стерлитамак



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