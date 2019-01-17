17 Января 2019
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Пассажирский Boeing 737, летевший из Екатеринбурга в Москву, вынужденно вернулся в Кольцово

В екатеринбургском аэропорту Кольцово вынужденно сел пассажирский самолет. Свою проверку уже начали транспортные следователи и прокуратура.
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Все случилось сегодня утром. Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, пассажирский Boeing 737, выполнявший рейс "Екатеринбург - Москва", через несколько минут после взлета вынужденно вернулся в аэропорт вылета.

"Посадка прошла в штатном режиме. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал", - отметили в ведомстве.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, причиной возвращения стало то, что после взлета сработал датчик разгерметизации салона. Сейчас проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

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Пассажирский Boeing 737, летевший из Екатеринбурга в Москву, вынужденно вернулся в Кольцово

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Теги: самолет, Кольцово, Москва, Екатеринбург



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