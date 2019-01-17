На Южном Урале начальник пожарной части обвиняется в получении взятки

Начальник 66 пожарно-спасательной части на Южном Урале Андрей Мозюка обвиняется в получении взятки.

Водитель этой же части был судом лишен водительских прав, однако Мозюка потребовал с него 16,5 тыс. рублей за неувольнение - мужчина работал в должности водителя.

Мозюка также пообещал не рассказывать руководству о лишении водителя прав, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

В декабре прошлого года Мозюку задержали прямо в его рабочем кабинете при передаче денег.

На время следствия ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.