17 Января 2019
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Происшествия Челябинская область

На Южном Урале начальник пожарной части обвиняется в получении взятки

Начальник 66 пожарно-спасательной части на Южном Урале Андрей Мозюка обвиняется в получении взятки.

Водитель этой же части был судом лишен водительских прав, однако Мозюка потребовал с него 16,5 тыс. рублей за неувольнение - мужчина работал в должности водителя.

Мозюка также пообещал не рассказывать руководству о лишении водителя прав, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

В декабре прошлого года Мозюку задержали прямо в его рабочем кабинете при передаче денег.

На время следствия ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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На Южном Урале начальник пожарной части обвиняется в получении взятки

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Теги: Андрей Мозюка, пожарный, МЧС, взятка, СК



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