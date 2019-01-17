17 Января 2019
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"Чудом удалось избежать трагедии". Газовики нашли утечку газа в одном из домов Екатеринбурга

Сотрудники пожарного надзора МЧС и АО "Екатеринбурггаз" в ходе внепланового рейда обнаружили утечку газа в одном из частных домов Железнодорожного района Екатеринбурга. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе газовой компании, специалисты устранили утечку и выписали жильцам предписание на замену ряда деталей.

"При детальном осмотре была установлена утечка в кране опуска около газового котла. Чудом удалось избежать трагедии. Хозяин дома тут же курил в пристрое, в двух мерах от газового оборудования. В единственной комнате живет и ребенок", - рассказала мастер службы домовых сетей Ирина Саламатова.

Специалисты проверяли работу газовых приборов и выдавали жильцам специальные памятки с правилами, призванными не допустить взрывов газа и пожаров.

По словам мастера службы домовых сетей ПУ-3 Андрея Бельских, люди часто захламляют пространство вокруг плиты и закрывают вещами доступ к газовым шлангам и содержат оборудование в грязном виде, что приводит его со временем в негодность.

проверка газа, газовый рейд(2019)|Фото: АО Екатеринбурггаз

Отметим, что мэрия Екатеринбурга накануне выступила с предложением к АО "Екатеринбурггаз" и управляющим компаниям о проведении проверки многоквартирных домов города, в которых есть газ.

Добавим, что проверки газового оборудования в жилых домах стали проводить во многих городах России после трагедий в Магнитогорске и городе Шахты Ростовской области. Напомним, что ЧП в Магнитогорске случилось утром 31 декабря 2018 года - произошло обрушение одного из подъездов 9-этажного дома. В результате трагедии погибло 39 человек. Основная версия обрушения - взрыв бытового газа. Недавно, 14 января, случилась трагедия в городе Шахты - в результате взрыва бытового газа произошло частичное разрушение восьмого и девятого этажей. Погибли пять человек.

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"Чудом удалось избежать трагедии". Газовики нашли утечку газа в одном из домов Екатеринбурга

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Теги: газовое оборудование, проверка газа



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