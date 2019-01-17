Директор по коммуникациям "Роскосмоса" стал заместителем полпреда в Приволжском федеральном округе

У полпреда президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова появился новый заместитель, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Прикамья.

Им стал российский тележурналист, специалист в области коммуникаций Игорь Буренков. Ему 53 года. В 1992 г. окончил телеотделение факультета журналистики МГУ имени Ломоносова. Был совладельцем различных коммерческих фирм.

Возглавлял дирекцию общественных связей ОАО "ОРТ" (с сентября 2002 года — ОАО "Первый канал"), был генеральным продюсером холдинга "Росбалт-Медиа", руководителем департамента корпоративных коммуникаций ГК "Роснанотех", исполнительным директором по коммуникациям госкорпорации "Роскосмос".