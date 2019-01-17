17 Января 2019
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Политика В России В бывшем СССР

Сожаление россиян об утрате СССР усилилось: "На первый план выходит тяга к социальному государству"

Число россиян, испытывающих огорчение и стыд при мысли о распаде Советского Союза, с января прошлого года увеличилось с трети населения до 45% - люди чувствуют вину из-за того, что заблуждались насчет перестройки. Тоску по социальному государству большинство объясняет наступившей бедностью и неустроенностью (так ответил 61%), грубость и неуважение к себе, которых не было в СССР, испытывают 37%. Люди признают, что так и не удалось достичь "заветного" западного уровня жизни, что происходило путем сдачи всех позиций (24% недовольны отставанием от Запада). Становится ясно, что население понимает, когда начались все "беды" - 24% расстроены именно тем, во что вылилась перестройка - таковы результаты опроса "Левада-центра".

Социолог, публицист, доктор политических наук Борис Кагарлицкий не видит ничего принципиально нового в указанных цифрах, сожаление по поводу развала Советского Союза испытывает большинство населения с тех самых пор, как был распущен СССР. Более того, стоит вспомнить, что на референдуме в 1991 году "за" сохранение страны высказалось большинство. Об этом эксперт рассказал в беседе с Накануне.RU.

Другое дело, что каждые условные 10 лет общество в форму вины или сожаления вкладывает разные смыслы – в начале 2000-х это была вина за потерю великой державы, и на волне великодержавности на пост президента взошел Владимир Путин, чтобы было не так стыдно за страну на международной арене после позорного правления Ельцина. В 2010-х годах вспомнили про ГОСТ, вкус "настоящей колбасы", жалели о прочных "не китайских" товарах - рекламщики оседлали волну, тогда в моду вошли "микояновские" мясные изделия и мороженое с бойким торговым названием "СССР".

Но сегодня все гораздо серьезней - мороженым и разговорами о великодержавности не отделаться – социальное государство вернуть невозможно, по крайней мере, так сказал Путин на своей пресс-конференции в конце прошлого года. "Левада-Центр" проводил свои опросы также в конце декабря, и тогда оказалось, что две трети россиян сожалеют о распаде СССР. Социологи отметили, что это самый высокий показатель за десять лет, с 2008 года он не поднимался выше 61%, сегодня говорят уже о 66% сожалеющих.

"Тема с советскими продуктами уже уходит, рекламщики уже меньше используют ее, потому что понимают - она отработана. Я думаю, единственное, что сейчас может быть новым в "сожалении об СССР" - это то, что на передний план выходит видение Советского Союза как социального государства. Люди осознают утрату и разгром социального государства, которое существовало в советское время, которое отчасти продолжало еще существовать в первые постсоветские годы, может быть, даже до недавнего времени", - говорит Борис Кагарлицкий.

25 декабря 1991 года Михаил Горбачев объявил о сложении своих полномочий, над Кремлем спустили государственный флаг СССР, и на следующий день Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР. В 2000 году, когда Владимир Путин стал президентом РФ, итоги опросов показывали, что о развале СССР сожалеют 75% - это был максимальный показатель за все годы, в течение десяти лет уровень сожалений не превышал 61%, что и так довольно много для капиталистического государства с антисоветской пропагандой. В начале 2017 года ностальгировали по СССР 57% опрошенных "Левада-центром", но после анонсированных правительством антисоциальных реформ, санкционной войны, падения доходов и тяжелой ситуацией в международных отношениях, количество сожалеющих о СССР увеличилось - в начале 2018 года 60% заявили, что распада СССР можно было избежать, это оказалось максимальным показателем за последние 13 лет. Примечательно, что если ранее большинство, испытывавших вину по поводу утраты Советского Союза, перешагнули отметку в 55 лет, и их мнение еще можно было бы списать на "ностальгию" о молодости, когда "все было лучше", то в последние два года, отмечают аналитики, молодые люди от 18 и до 24 лет стали высказываться о том, что сожалеют о развале СССР, и здесь явно нет места "романтическому флеру" или особому патриотическому "воспитанию" в духе Советского Союза.

коллаж, карта России, флаг России, общество, люди, население(2018)|Фото: Накануне.RU

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Сожаление россиян об утрате СССР усилилось: "На первый план выходит тяга к социальному государству"

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Теги: Левада-центр, опрос, СССР, Российская Федерация, Владимир Путин, Михаил Горбачев, развал Советского Союза, социолог Борис Кагарлицкий



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