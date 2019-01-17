17 Января 2019
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Политика Тюменская область Уральский ФО

В Тюменской области меняют избирательный кодекс ради заключенных

В Тюменскую областную думу внесен законопроект, предусматривающий внесение изменений в Избирательный кодекс. Если закон будет принят, то участие в выборах смогут принимать все заключенные и арестанты, независимо от меры пресечения, передает корреспондент Накануне.RU.

Законопроект предусматривает возможность участия в голосовании избирателям, которые включены в список избирателей, но "в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования".

Инициаторами проекта стали депутаты Фуат Сайфитдинов, Алексей Салмин, Ольга Швецова. Проект будет рассмотрен на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

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В Тюменской области меняют избирательный кодекс ради заключенных

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Теги: выборы, голосование, заключенные



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