Дело о клевете на видео с похоронами хабаровского авторитета закрыто?

Уголовное дело, возбужденное после появления в Сети видео с похоронами криминального авторитета, могло быть закрыто.

Напомним, в интернете появилась видеозапись, на которой запечатлена траурная церемония похорон криминального авторитета Юрия Зарубина в Амурске Хабаровского края. Утверждалось, что на ней якобы находились сотрудники правоохранительных органов. Однако в полиции заявили, что эти сведения не соответствуют действительности.

Сегодня в Следственном комитете РФ по Хабаровскому краю Накануне.RU сообщали, в ведомстве провели свою проверку и выяснили, что в видео содержатся ложные сведения, порочащие честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов. Было возбуждено дело по статье "Клевета".

Однако теперь оно, по всей видимости, закрыто. Как пишет Telegram-канал "Следак шепнул", руководителю регионального СКР Евгению Долгалеву "прилетело из Москвы" за необдуманное решение возбудить данное дело в отношении блогера Виктора Торопцева, выложившего запись в сеть.

"Долгалеву ясно дали понять, что работать нужно строго по закону, а не прислушиваться к просьбам коллег из других ведомств. Постановление о возбуждении уголовного дела отменено и даже сообщение о нем с сайта регионального СКР уже убрали", - утверждает канал.

Стоит отметить, что информации об этом деле на сайте ведомства действительно нет, хотя еще пару часов назад она там была.

Что касается блогера, выложившего запись с похоронами, то ранее его арестовали на 10 суток. По его словам, видео создало большой резонанс и "вызвало недовольство у некоторых людей".