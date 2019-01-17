17 Января 2019
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В Екатеринбурге эвакуируют ТЦ "Мега" – сработала пожарная сигнализация

В настоящий момент в Екатеринбурге проходит эвакуация торгового центра "Мега", который расположен на Московском тракте. Как уточнили Накануне.RU в пресс-службе МЧС по Свердловской области, людей выводят только из магазина Икея, который находится в ТЦ.

"Там произошла сработка автоматической пожарной сигнализации, соответственно персонал данного торгового заведения, именно Икеи, организовал эвакуацию людей, то есть действовал по инструкции. Но там ничего не произошло", - рассказали в пресс-службе МЧС.

Сейчас к торговому центру выехали специалисты, чтобы разобраться в случившемся. Однако в пресс-службе отмечают, что происшествий никаких нет, и все работает в штатном режиме.

МЕГА, эвакуация, Екатеринбург(2019)|Фото: vk.com/incekb

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В Екатеринбурге эвакуируют ТЦ "Мега" – сработала пожарная сигнализация

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Теги: эвакуация, МЕГА, Икея



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