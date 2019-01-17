Родители "первоклашек" жалуются на новую систему записи детей в школы Екатеринбурга

Родители будущих первоклассников в Екатеринбурге переживают из-за новой процедуры записи ребенка в школу. Как сообщила Накануне.RU одна из мам, из-за изменения правил подачи оригиналов документов, она не знает, как лучше, а главное вовремя записать ребёнка в школу. Вместо того, чтобы относить документы в школу, надо идти в МФЦ, где уже закончились талончики. До "дня Х" осталось несколько недель.

Теперь, вместо того, чтобы отнести оригиналы в школу, документы надо сдать в МФЦ или ЦМУ. Мэрия уверена, что такой метод позволит разгрузить школы. Отметим, что у родителей на это есть пять рабочих дней. Вот только возникла проблема - свободных талончиков на первые дни февраля уже не найти. Наша читательница смогла записаться только в ЦМУ на 7 февраля.

Квест для родителей стартует 1 февраля. Заявление можно подать в электронном видела через сайт Госуслуг, который из года в год зависает и "падает" или на сайте мэрии Екатеринбурга ("Личный кабинет гражданина").

Как ранее сообщало Накануне.RU, в прошлом году поступали жалобы от родителей, что сайт Госуслуг "завис" и не хочет принимать заявление, но ближе к двум часам ночи сайт ожил. Родители, предпочитающие подавать заявки по старинке, занимали очередь у школ в ночь с 31 января на 1 февраля.

Теперь заявление принимают в МФЦ и центре муниципальных услуг города. Очереди перед школой никто не отменял - с 08.00 утра документы можно подать напрямую в образовательное учреждение.

На сайте МФЦ сообщает, что 1 февраля во всех центрах "Мои Документы" для родителей будущих первоклассников будет выделено по пять окон, в которых в приоритетном порядке будут обслуживать именно их. Также приём будут вести и в других окнах.

"Я хочу, чтобы моя дочь пошла в школу по прописке, а не другую. До 1 февраля две недели, а я уже боюсь, что ребёнок никуда не попадёт. Что лучше - занимать очереди у школы, МФЦ и ЦМУ или сидеть на Госуслугах, который из года в год не работает и вечно зависает? Как быть? Администрация зачем-то сформировала эти территории, куда входят сразу несколько школ, чтобы у нас был выбор. Нет никакого выбора, лишь одна нервотрёпка и ажиотаж", - рассказала Ольга.

Напомним, что в 2018 году на территории Екатеринбурга решили сформировать 29 территорий, к каждой из которых относится более одной школы. В этом году таких территорий - 39 штук. Таким образом, родители получили возможность выбора - куда именно подать заявление, а в случае, если в выбранной школе все места заняты, можно подать заявление в другое образовательное учреждение. Но не всем такая идея по душе.