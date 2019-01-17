17 Января 2019
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Политика В России За рубежом

Нарышкин: Лондон уничтожает улики по "делу Скрипалей"

Инцидент со Скрипалями в Солсбери является грязной провокацией со стороны властей Великобритании, заявил глава СВР Сергей Нарышкин.

По его словам, Лондон уничтожает улики по "делу Скрипалей", причем делает это с первых дней.

Нарышкин также отметил тот факт, что Юлию и Сергея Скрипалей до сих пор скрывают, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что военные полностью демонтируют крышу дома в Солсбери, где произошло отравление.

В июне российское посольство прокомментировало планы Лондона выкупить дом Скрипаля.

В дипведомстве заявили, что действия британских властей в отношении "загрязненных" объектов недвижимости в Солсбери по "делу Скрипаля" будут рассматриваться Москвой как попытка избежать прозрачного расследования инцидента.

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Нарышкин: Лондон уничтожает улики по "делу Скрипалей"

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Теги: сергей нарышкин, скрипали, солсбери



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