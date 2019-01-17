В Московской области в 2019 году усилят контроль при выдаче разрешений на такси

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья усилит контроль при выдаче разрешений на такси для юридических лиц и ИП, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"Предоставляемые заявителями документы и сведения будут проходить комплексные проверки при рассмотрении заявлений на выдачу разрешений. Деятельность организаций нарушивших закон уже проверяется налоговыми и правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

Также Минтранс региона будет проводить совместные мероприятия с дептрансом Москвы по контролю за недобросовестными компаниями такси.

Отмечается, что после проверок в 2018 году было аннулировано более 56 тыс. разрешений на осуществление деятельности такси. "1 тыс. 650 фирм-однодневок прекратило существование, больше половины из них не заплатили ни одного рубля налогов в бюджет", - рассказали в ведомстве. Кроме того, указывается, что 90% организаций, получивших разрешения на оказание услуг такси по договору аренды, не соблюдает требования в части безопасности перевозок. Так, в Подмосковье произошло более 270 ДТП с участием автомобилей недобросовестных организаций, в которых погибло 11 человек, а более 200 пострадали.