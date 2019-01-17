В Московской области в 2019 году усилят контроль при выдаче разрешений на такси

17 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Елену Бойко выдворили из России на Украину

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика Центральный ФО

В Московской области в 2019 году усилят контроль при выдаче разрешений на такси

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья усилит контроль при выдаче разрешений на такси для юридических лиц и ИП, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"Предоставляемые заявителями документы и сведения будут проходить комплексные проверки при рассмотрении заявлений на выдачу разрешений. Деятельность организаций нарушивших закон уже проверяется налоговыми и правоохранительными органами", - говорится в сообщении. 

Также Минтранс региона будет проводить совместные мероприятия с дептрансом Москвы по контролю за недобросовестными компаниями такси.

Отмечается, что после проверок в 2018 году было аннулировано более 56 тыс. разрешений на осуществление деятельности такси. "1 тыс. 650 фирм-однодневок прекратило существование, больше половины из них не заплатили ни одного рубля налогов в бюджет", - рассказали в ведомстве. Кроме того, указывается, что 90% организаций, получивших разрешения на оказание услуг такси по договору аренды, не соблюдает требования в части безопасности перевозок. Так, в Подмосковье произошло более 270 ДТП с участием автомобилей недобросовестных организаций, в которых погибло 11 человек, а более 200 пострадали.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Московской области в 2019 году усилят контроль при выдаче разрешений на такси

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Подмосковье, такси, перевозка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 997

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети