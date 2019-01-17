17 Января 2019
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Общество Свердловская область

В школах Екатеринбурга может появиться мебель, сделанная в свердловских колониях

ГУФСИН России по Свердловской области предложило изготавливать мебель для школ Екатеринбурга на производственных мощностях колоний. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Сегодня, 17 января, начальник ГУФСИН, полковник внутренней службы Александр Федоров провел рабочую встречу с заместителем губернатора Павлом Крековым. Последний отметил, что в этом году планируется увеличение почти в два раза объема работ по ремонту школ области, а также обновления их материальной базы.

Александр Федоров, Павел Креков(2019)|Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

В связи с этим Федоров обратился к Крекову с предложением: рассмотреть возможность размещения заказов на изготовление в исправительных колониях области школьной мебели для екатеринбургских учебных заведений.

Как добавили в ГУФСИН, в ряде учреждений, например, ИК-3 (Краснотурьинск), ИК-10 (Екатеринбург), ИК-12 и ИК-13 (обе - Нижний Тагил) производят качественную корпусную и мягкую мебель. В 2018 году такой мебели колонии сделали более чем на 153 млн руб.

О реакции областного правительства на данное предложение пока неизвестно.

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В школах Екатеринбурга может появиться мебель, сделанная в свердловских колониях

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Теги: школы, мебель, колония, Екатеринбург



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