В одном из домов Лабытнанги лопнувшую трубу "починили" скотчем

Жители Лабытнанги заявили об обледенении подъезда одного из домов и пожаловались на бездействие коммунальщиков. Прокуратура во время проверка нашла обмотанную скотчем прохудившуюся трубу, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Льдом покрылась одна из лестничных площадок дома № 20 по улице Мира, рассказали в соцсетях ямальцы. Кадры появились 15 января. Люди писали, что температурный режим в подъезде нарушен еще 10 января, а управляющая компания никак не реагирует.

Сотрудники городской прокуратуры выяснили, что следов обледенения нет, а труба, по которой подаётся вода, перемотана скотчем и не герметична сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры. Работникам надзорного ведомства предстоит выяснить, почему никто не реагировал на обращения жителей. Оценят и то, как мэрия контролирует работу УК.