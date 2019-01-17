17 Января 2019
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Происшествия Челябинская область

Кандидата на пост главы Челябинска подозревают в умышленном причинении легкого вреда здоровью

Кандидат на пост главы Челябинска, координатор штаба Навального Борис Золотаревский стал подозреваемым по уголовному делу об умышленном причинении легкого вреда здоровью, сообщили Накануне.RU в штабе.

Летом прошлого года между Золотаревским и охранником на территории Томинского ГОК произошел конфликт.

"Тогда ЧОПовец РМК, а в прошлом профессиональный боксёр и военный, заявил, что я вывихнул ему ногу. Очевидно, что это всё — формальный повод. Настоящая причина — моя мэрская кампания и критика Дубровского. Видимо кого-то в администрации губернатора это сильно раздражает", - считает он.

Сегодня кандидату на пост главы города вручили повестку в суд. Заседание назначено на 18 января.

Напомним, в конце декабря Золотаревский подал документы для участия в конкурсе на пост главы города. Конкурс был объявлен 18 декабря. Он пройдет 22 февраля. Нового главу города выберут 26 февраля на заседании городской думы.

Добавим, что еще один кандидат является фигурантом уголовного дела – лидер движения "Стоп-ГОК" Василий Московец. Ему предъявили обвинение в подстрекательстве к хулиганству.

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Кандидата на пост главы Челябинска подозревают в умышленном причинении легкого вреда здоровью

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Теги: Борис Золоторевский, кандидат на пост главы Челябинска, уголовное дело, суд,



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