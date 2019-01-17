17 Января 2019
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Экономика Приволжский ФО Пермский край

Пермьстат зафиксировал резкий рост цен на куриные яйца

По данным Пермьстата, в Прикамье в декабре 2018 года зафиксирован резкий скачок цен на яйца - 23,43%, передает корреспондент Накануне.RU.

Стоимость десятка яиц составила 68,61 руб. Также существенный рост цен отмечен на картофель - 14,82%. Его стоимость составила 18,01 руб. за килограмм. На 11,03% подорожала белокочанная капуста. Ее стоимость составила 20,05 руб. за килограмм.

В целом, цены на продовольственные товары в декабре 2018 г. выросли на 2,69% по сравнению с ноябрем 2018 г. На непродовольственные товары и услуги цена увеличилась незначительно. На 0,13% и 0,31% соответственно.

цены, Пермьстат(2019)|Фото: Пермьстат

Добавим, что Пермское УФАС проводит проверку по двум жалобам на завышение стоимости продуктов.

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Пермьстат зафиксировал резкий рост цен на куриные яйца

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Теги: пермьстат, яйца, цена



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