17 Января 2019
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Общество Свердловская область Уральский ФО

В первый год пенсионной "реформы" на пенсию выйдет на 30 тысяч меньше свердловчан

После старта пенсионной "реформы" в России, в Свердловской области в 2019 году на пенсию по старости выйдут порядка 50 тысяч человек, что составляет разницу в 30 тысяч человек от общего числа получателей пенсий, передает корреспондент Накануне.RU

"В прошлом году было назначено пенсий более 80 тысячам граждан, в этих 80 тысячах у нас все страховые пенсии, не только по старости, поэтому из этих 80 тысяч мы предполагаем, что на пенсию в 2019 году выйдут порядка 50 тысяч человек", - заявила на пресс-конференции заместитель управляющего отделением пенсионного фонда РФ по Свердловской области Ольга Шубина.

Так, в июле текущего года обратиться за пенсией по старости смогут женщины 1964 года рождения и мужчины 1959 года рождения. По словам Ольги Шубиной, для этой возрастной категории граждан предусмотрены специальные льготы - эти люди выйдут на пенсию на полгода раньше. Те, кто родился в первой половине 1964 и 1959 годов, смогут претендовать на пенсию с июля этого года, а те, кто родился во второй половине - только в начале 2020 года.

По словам Ольги Шубиной, количество пенсионеров, которые должны выйти в этом году на пенсию по возрастному критерию, не изменится по сравнию с прошлым годом, так как "количество пенсионеров постоянно увеличивается".

"Что касается пенсий по возрасту, то там отдельная цифра, ну да, в этом году цифра будет где-то на уровне 50 тысяч также", - пояснила Ольга Шубина.

Интересен тот факт, что количество пенсионеров в 2019 году не уменьшится в связи с повышением пенсионного возраста. Хотя еще летом 2018 года глава министерства труда Максим Топилин заявлял, что в случае повышения пенсионного возраста в России, численность пенсионеров, по планам Правительства РФ, к 2024 г. может сократится на 4,6 млн человек.

Для назначения страховой пенсии по старости необходимо соблюдение минимальных требований по стажу и пенсионным баллам. Таким образом, для выхода на пенсию необходимо иметь не менее 10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла.

В 2019 году будет произведена индексация пенсий и перерасчёт работающим пенсионерам. С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексированы на 7, 05%.

По данным Ольги Шубиной, минимальная социальная выплата неработающим пенсионерам в Свердловской области в 2019 году составляет 8 тысяч 846 рублей. А если пенсионер продолжит работать, размер выплат будет меньше - 8 тыс. 511 рублей.

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В первый год пенсионной "реформы" на пенсию выйдет на 30 тысяч меньше свердловчан

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Теги: пенсионный возраст, пенсия



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