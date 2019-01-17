17 Января 2019
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Политика Центральный ФО В России

Дерипаска подал иск к Зюганову на 1 млн рублей за "оскорбительные" высказывания о его бизнесе

Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о взыскании компенсации морального вреда к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову за его высказывания о деятельности предпринимателя, передает ТАСС.

Сумма, заявленная в исковых требованиях, составляет 1 млн руб.

Отметим, на пленарном заседании в январе Зюганов назвал алюминиевый бизнес Дерипаски крупнейшей аферой. Данное выступление было опубликовано на страницах в соцсетях лидера коммунистов.

Представитель бизнесмена отметила, что высказывание Геннадия Зюганова о причастности Олега Дерипаски к "афере" считают "оскорбительным и недопустимым" и в этой связи намерены отстаивать свою позицию в правовом поле. Иск подан в Тверской суд Москвы.

В КПРФ Накануне.RU сообщили, что пока не видели искового заявления, и "трудно о чем-то говорить, не видя материалов".

"На Геннадия Андреевича, к сожалению, много подавали самых различных людей и пытались привлечь его к судебной ответственности. Поэтому ничего удивительного нет, что господин Дерипаска, один из наших ведущих олигархов и участников приватизации "по Чубайсу", применил такой иск", - прокомментировал Накануне.RU руководитель юридической службы ЦК КПРФ Вадим Соловьев.

Он отметил, что подобные иски, исходя из практики, заканчивались по-разному. "В основном, мы выигрывали. Надеюсь, в этой ситуации мы тоже выиграем, если суд будет принимать правовое, а не политическое решение. Геннадий Андреевич, как политик мирового уровня, имеет право на оценку самых различных сторон жизни, в том числе и приватизацию, которая была в стране и в которой активно участвовал в том числе и Дерипаска", - добавил Соловьев.

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Дерипаска подал иск к Зюганову на 1 млн рублей за "оскорбительные" высказывания о его бизнесе

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Теги: КПРФ, Геннадий Зюганов, афера, Олег Дерипаска



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