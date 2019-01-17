17 Января 2019
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Наука и техника В бывшем СССР

Казахстан к концу года планирует начать выпуск электромобилей

В Казахстане к концу 2019 года планируют наладить выпуск электромобилей. Об этом заявил заместитель директора по техническому развитию ТОО "СарыаркаАвтоПром" Сергей Могилатов.

По его словам, с вхождением в проект китайского инвестора увеличатся иностранные технологии в производстве. Кроме того, это позволит увеличить количество рабочих мест, сообщает Regnum.

Напомним, в августе 2017 года в Минске состоялась презентация первого белорусского электромобиля. Уточнялось, что серийное производство может быть налажено на строящемся заводе "БелДЖИ".

В октябре того же года Владимир Путин заверил, что Россия будет развивать производство электромобилей. "Вы думаете, мы всегда на телегах будем ездить? Или на танках? Хотя танки у нас хорошие", - сказал он.

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Казахстан к концу года планирует начать выпуск электромобилей

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Теги: казахстан, электромобили



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