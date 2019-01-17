17 Января 2019
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Происшествия Центральный ФО

Москвич нарвался на банду вымогателей, познакомившись с девушкой в интернете

В Москве задержали двоих мужчин и женщину, подозреваемых в вымогательстве. Возбуждено дело.
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Как сообщил Накануне.RU начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Юрий Титов, в полицию обратился 36-летний москвич, который рассказал, что в интернете познакомился с девушкой, а та пригласила его в гости в квартиру на Краснодарской улице. Возле подъезда новая знакомая встретила мужчину и привела домой.

Однако сразу вслед за ними в квартиру вошли еще двое - мужчина и женщина, а третий уже сидел внутри. Мужчины избили незадачливого ловеласа и потребовали поставить подпись в неких документах, а также написать расписку, что он должен им 100 тыс. руб. Получив подписи, злоумышленники отпустили потерпевшего. Тот пошел в полицию.

Очень скоро сотрудники уголовного розыска задержали троих подозреваемых в той самой квартире: ими оказались приезжие мужчины 26 и 34 лет, а также 35-летняя жительница столицы. При обыске была обнаружена и изъята часть подписанных потерпевшим чистых листов бумаги.

Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство". Злоумышленники заключены под стражу. Сейчас полицейские выясняют причастность хозяйки квартиры к данному преступлению.

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Москвич нарвался на банду вымогателей, познакомившись с девушкой в интернете

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Теги: вымогательство, полиция, Москва



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