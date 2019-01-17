Минздрав и ГД продолжают спор о возврате курилок в аэропорты

Минздрав России предложил Госдуме отклонить законопроект о возвращении курилок в аэропорты.

В министерстве считают, что подобные зоны способствуют употреблению табачных изделий, пишут "Известия".

В ответ в Думе заявили, что вопрос о возврате курилок в здания аэропортов надо решать с привлечением общественности. Так считает зампред комитета ГД по охране здоровья Леонид Огуль, передает РИА Новости.

Напомним, в конце 2017 года депутат Госдумы Сергей Боярский выступил за возвращение в аэропорты страны специально оборудованных мест для курения.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, введенный в 2013 году запрет на курение в аэропортах не дал желаемого результата, и даже привел к многочисленным нарушениям, в результате чего некурящие граждане вынуждены подвергаться воздействию табачного дыма.

Минздрав тогда также выступил против изменения действующего закона.

В декабре 2018 года профильный комитет Госдумы по охране здоровья одобрил законопроект.