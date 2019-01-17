17 Января 2019
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО

Жилой комплекс в Тюмени вторые сутки остается без воды из-за повреждения водопровода

Строительная организация во время проведения земляных работ повредила магистральный водопровод на ул. Мельникайте в Тюмени. В результате жители пяти многоквартирных домов ЖК "Горизонт" и частных домов на ул. Береговая на два дня остались без воды, передает корреспондент Накануне.RU.
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Коммунальная авария произошла 15 января. На место аварии выехали сотрудники "Тюмень Водоканала".

16 января повреждение было устранено, однако рабочие обнаружили еще один прорыв водопровода, когда начали подавать воду в дома. Сейчас поврежденный водопровод обследуют с помощью специального оборудования, которое позволит точно определить характер повреждений.

"Специалисты тюменского водоканала были вынуждены повторно закрыть поврежденный водовод. Работы ведутся в круглосуточном режиме", - сообщили в пресс-службе "Тюмень Водоканала".

Планируется, что воду жителям вернут сегодня, к 22.00. К домам, оставшимся без воды, утром был организован подвоз. При этом в ведомстве отметили, что несмотря на осушение магистрального водовода, водоканалу удается выдерживать режим подачи воды в город благодаря переключениям на сетях и увеличенной подаче по оставшимся в работе водоемам.

Прокуратура Тюменской области проводит проверку соблюдения соблюдения строительной организацией законодательства о ведении земляных работ. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, по ее окончании будут приняты необходимые меры реагирования.

Добавим, что на ул. Мельникайте создают магистраль непрерывного движения. Ранее проект вызвал бурное обсуждение и критику со стороны блогера-урбаниста Ильи Варламова. Губернатор Александр Моор, еще занимая должность мэра, отвечал на критику со стороны блогера.

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Жилой комплекс в Тюмени вторые сутки остается без воды из-за повреждения водопровода

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Теги: водопровод, земляные работы, коммунальная авария, прокуратура



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