17 Января 2019
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Происшествия Сибирский ФО

У двух студентов Братского медицинского колледжа выявили гепатит А

Двое студентов Братского медицинского колледжа заболели вирусным гепатитом А, по данному факту проводится проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
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С запросом о проведении проверки обратились представители колледжа - заболевание у студентов в образовательном учреждении было выявлено в декабре 2018 года. "В связи с чем, проведены соответствующие санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия", - говорится в сообщении.

Прокуратура проверит действия руководства колледжа в части создания безопасных условий пребывания обучающихся и сотрудников в образовательной организации.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что в Амурской области 26 больных онкологией детей заразились гепатитом C. Расследование ведется с лета. Основная версия - халатность врачей, многократное использование медицинских принадлежностей, в том числе перчаток, пробок от катетеров.

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У двух студентов Братского медицинского колледжа выявили гепатит А

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Теги: Братск, колледж, гепатит, студенты



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