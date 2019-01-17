Рефтинская птицефабрика прислала упаковку с 12 яйцами в подарок Куйвашеву

Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву прислали подарок в виде упаковки яиц, где их не девять, не 10, а целых 12. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Глава региона также добавил, что "Рефтинская" будет продавать такие упаковки по стандартной цене десятка яиц в своих фирменных магазинах, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Вчера на пресс-конференции сказал, что в ответ на появление "девятка яиц" в Свердловской области наоборот будут продавать 12 яиц по цене 10. И наша "Рефтинская" птицефабрика выразила готовность запустить такую акцию. Цель - поддержка населения. Убытка у фабрики от этого не будет, хотя и прибыли она не получит. Но это тот случай, когда нужно думать не только о заработке.", - пишет он.

Напомним, на прилавках появились яйца по девять штук - вместо обычной "десятки". Это вызвало возмущение у покупателей: многие заявили, что такая мера внесла путаницу в расчете стоимости единицы товара. От поставщиков потребовали расписывать ее отдельно на ценниках.

В соцсетях началась полемика по этому поводу.