17 Января 2019
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Политика

Рефтинская птицефабрика прислала упаковку с 12 яйцами в подарок Куйвашеву

Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву прислали подарок в виде упаковки яиц, где их не девять, не 10, а целых 12. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Глава региона также добавил, что "Рефтинская" будет продавать такие упаковки по стандартной цене десятка яиц в своих фирменных магазинах, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Вчера на пресс-конференции сказал, что в ответ на появление "девятка яиц" в Свердловской области наоборот будут продавать 12 яиц по цене 10. И наша "Рефтинская" птицефабрика выразила готовность запустить такую акцию. Цель - поддержка населения. Убытка у фабрики от этого не будет, хотя и прибыли она не получит. Но это тот случай, когда нужно думать не только о заработке.", - пишет он.

Рефтинская птицефабрика, упаковка яиц, 12 штук(2019)|Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Напомним, на прилавках появились яйца по девять штук - вместо обычной "десятки". Это вызвало возмущение у покупателей: многие заявили, что такая мера внесла путаницу в расчете стоимости единицы товара. От поставщиков потребовали расписывать ее отдельно на ценниках.

яйца, упаковка 9 штук(2019)|Фото: twitter.com

В соцсетях началась полемика по этому поводу.

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Рефтинская птицефабрика прислала упаковку с 12 яйцами в подарок Куйвашеву

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Теги: рефтинская птицефабрика, екатеринбург, Евгений Куйвашев, упаковка яиц



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