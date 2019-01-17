17 Января 2019
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Политика Свердловская область Уральский ФО

В администрации Екатеринбурга не подтвердили слухи об увольнении "тунгусовского" первого вице-мэра

Алексей Кожемяко остаётся работать на должности первого заместителя главы Екатеринбурга и не собирается писать заявление об уходе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Слух об отставке чиновника, работающего в горадминистрации 20 лет, появился на этой неделе. Анонимные источники в мэрии связали грядущее увольнение Кожемяко по собственному желанию якобы с тем, что он считается членом команды бывшего вице-губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова, который лоббировал его избрание на пост мэра. Опять же по слухам, у первого вице-мэра изначально была договоренность с главой города Александром Высокинским о том, что он покинет мэрию, как только найдет себе подходящее место работы.

Заместитель главы города по информационной и внутренней политике Анатолий Гагарин заявил Накануне.RU, что эти слухи не имеют под собой основания.

"Был вброс, подхваченный некоторыми СМИ, по сути, на пустом месте, - сказал чиновник. - Очевидно, искажать информацию о работе муниципальной власти выгодно тем, кто пытается посеять мысль, что команда [Высокинского] распадается, люди уходят. И, видимо, посеять недоверие между членами команды".

(2018)|Фото: Накануне.RU

Гагарин обратился к СМИ проверять факты через администрацию главы города, а не ссылаться на анонимные источники в мэрии.

Отметим, что из состава прежней управленческой команды в мэрии Екатеринбурга продолжают работать два заместителя главы: по вопросам ЖКХ Владимир Гейко и по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов.

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В администрации Екатеринбурга не подтвердили слухи об увольнении "тунгусовского" первого вице-мэра

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Теги: администрация Екатеринбурга, Алексей Кожемяко, Александр Высокинский, Анатолий Гагарин



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