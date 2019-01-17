ЦЕРН показал проект "коллайдера будущего" со 100-километровым тоннелем

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) представила концепцию Будущего кольцевого коллайдера, который планируется запустить после завершения срока работы Большого адронного коллайдера (БАК).

Как и БАК, новый коллайдер построят в окрестностях Женевы. Его тоннель будет почти в четыре раза длиннее – 100 км против нынешних 27-ми.

Отмечается, что это позволит значительно увеличить энергию разгоняемых частиц и тем самым расширить возможности для исследований.

Одна из задач, которые предполагают решить ученые с помощью "коллайдера будущего", - изучение природы бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц, передает РИА Новости.

В декабре стало известно, что Большой адронный коллайдер будет остановлен на два года. Это сделают для улучшения и модернизации его работы.

Три года назад сообщалось, что ЦЕРН выбрал в качестве базового проект Института ядерной физики имени Г.И.Будкера (ИЯФ, Новосибирск) для строительства нового коллайдера сверхвысокой энергии, более масштабного, чем Большой адронный.

Ранее представители Новосибирского госуниверситета получили возможность участвовать в экспериментах в CERN. В Новосибирском государственном университете создали Междисциплинарный центр физики элементарных частиц и астрофизики.