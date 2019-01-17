17 Января 2019
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Глава Сургутского района посоветовал называть детей в честь него и пообещал подарок

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой расстроился, что никто не называет его именем своих детей. Чтобы переломить тенденцию, он решил устроить акцию и одаривать молодых мам, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Глава-блогер написал в своём Instagram, что, "по самым последним данным районного ЗАГСа, он (Андрей) пока не в тренде", потому что самыми популярными именами для родившихся мальчиков стали Иван, Амир и Матвей, а для девочек – София, Виктория, Анна. Трубецкой пообещал, что первые 10 женщин, которые назовут своих детей Андреями, получат от него букет цветов.

"Есть у нас и совсем необычные имена: Давуд, Габриэль, Луна, Миралия, Оливия, Моника", - отметил Трубецкой.

Цветы для молодых мам Андрей Трубецкой(2019)|Фото: instagram.com, Андрей Трубецкой

Одна из читательниц блога Трубецкого отреагировала на пост так: "Я бы назвала, но семья меня не поймет". Глава ответил, что готов объяснить её родным, что "нужно для района рожать богатырей и Андреями их называть".

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Глава Сургутского района посоветовал называть детей в честь него и пообещал подарок

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Теги: Андрей Трубецкой, глава Сургутского района, новорождённые, ЗАГС



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