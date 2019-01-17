17 Января 2019
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Общество Свердловская область

"Лучше ходить в маске". В Екатеринбурге наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в два раза

В Екатеринбурге в настоящее время наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным городского центра медицинской профилактики, на прошлой неделе зарегистрировали 24 тыс. больных. Число заболеваний возрастает с каждой неделей, поэтому студенты-волонтеры Свердловского областного медицинского колледжа встречают горожан на станциях метро и в трамваях и раздают медицинские маски, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Вы можете абсолютно бесплатно получить маску и проконсультироваться о состоянии здоровья и способах предохранения от ОРВИ и гриппа", - добавили в центре.

Такая акция направлена на привлечение внимания населения к профилактическим мероприятиям, которые необходимо проводить в период эпидемического подъема заболеваемости гриппа и ОРВИ.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Екатеринбурга, среди детей отмечается рост заболеваемости на 40%, а среди взрослых в 1,7 раз.

"В связи с началом циркуляции вирусов гриппа рекомендуем использовать маски в местах скопления людей (помещения, общественный транспорт), регулярно проводить влажную уборку в помещениях и процедуры по личной гигиене. При появлении первых признаков болезни необходимо оставаться дома, чтобы избежать распространения вируса, обязательно обратиться к врачу, не заниматься самолечением", - добавил главный внештатный эпидемиолог Александр Харитонов.

По данным Роспотребнадзора по Свердловской области, за прошлую неделю обследовали 210 человек и выделили вирусы негриппозной этиологии (риновирусы, метапневмовирусы, вирусы парагриппа и пр.).

Также нашли вирусы гриппа А (H1N1 - свиной и H3N2 - гонконгский).

С предварительным диагнозом "пневмония" зарегистрировано 965 случаев, а это на 29% выше среднемноголетнего уровня.

Напомним, что началась волна гриппа, который сопровождается серьезными осложнениями в виде пневмонии. Дело доходит до госпитализации. Городская больница №40 с 10 января работает в режиме карантина по ОРВИ и гриппу.

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"Лучше ходить в маске". В Екатеринбурге наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в два раза

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Теги: орви, екатеринбург, роспотребнадзор, грипп, пневмония, свердловская область



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