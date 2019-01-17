17 Января 2019
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В Кемерово с доски с изображениями почетных жителей "исчез" портрет Тулеева

В Кемерово с доски с изображениями почетных горожан исчез портрет Амана Тулеева - его демонтировали из-за выявленных дефектов, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Как уточняется, потрет был снят для устранения недостатков, выявленных в ходе проведения плановых работ недостатков. Очевидцы ранее заметили "исчезновение" изображение бывшего губернатора Кузбасса со стелы, отмечая при этом, что следов ремонтных работ не видно. В пресс-службе не пояснили, как долго будут проводиться работы по устранению дефектов.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в апреле глава Кузбасса Аман Тулеев, который занимал пост последние 20 лет, заявил об отставке по собственному желанию. Решение экс-губернатора связано с трагедией в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Позже Совет народных депутатов Кемеровской области почти единогласно выбрал Тулеева своим председателем.

Ранее сообщалось, что после отставки у Тулеева сохранятся пожизненные выплаты, жилье в селе Мазурово и отдельный кабинет. Такие льготы главе региона полагаются на закону о присвоении почетного звания "Народный Губернатор" от 27 декабря 2011 года.

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В Кемерово с доски с изображениями почетных жителей "исчез" портрет Тулеева

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Теги: Аман Тулеев, Кемеровская область, администрация, портрет



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