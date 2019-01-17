Видео с похоронами хабаровского авторитета стало поводом для возбуждения уголовного дела

После появления в Сети видео с похоронами криминального авторитета возбуждено уголовное дело о клевете.

Напомним, ранее в интернете появилась видеозапись, на которой запечатлена траурная церемония похорон криминального авторитета Юрия Зарубина в Амурске Хабаровского края. Утверждалось, что на ней якобы находились сотрудники правоохранительных органов. Однако в полиции заявили, что эти сведения не соответствуют действительности.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Хабаровскому краю, в ведомстве провели свою проверку и выяснили, что в видео содержатся ложные сведения, порочащие честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов. Сейчас возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Клевета".

Напомним, блогера, выложившего запись с похоронами, арестовали на 10 суток. По его словам, оно создало большой резонанс и "вызвало недовольство у некоторых людей".