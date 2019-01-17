Пираты требуют выкуп за российских моряков, похищенных в Гвинейском заливе

За российских моряков, захваченных пиратами в Гвинейском заливе, могут заплатить выкуп.

Напомним, нападение произошло 1 января у берегов Бенина - всего на судне находились 24 члена экипажа. Сообщалось, что пираты напали на судно MSC Mandy и взяли в плен шестерых российских моряков.

Председатель Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков сообщил Пятому каналу, что пираты вышли на связь с судовладельцем 8 января. Переговоры о выкупе уже ведутся.

Судовладельцу разрешили переговорить с капитаном корабля, он сообщил, что пленные моряки живы.

Также сообщалось, что вопросом освобождения похищенных моряков занимаются консульские отделы в Нигерии и Бенине.