СМИ: Китай не пойдёт на помилование канадского наркокурьера

Канада требует от КНР отменить смертный приговор Роберту Ллойду Шелленбергу, обвиняемому в контрабанде крупной партии наркотиков. Однако у Отавы нет козырей, чтобы заставить Пекин пойти на попятную.

Как отмечает неофициальный портал КПК Global Times, Китай не может быть робким и мягким сейчас, когда Соединённые Штаты пытаются мобилизовать своих союзников на борьбу с КНР.

"Китай полон решимости открываться миру, но в условиях чрезвычайно сложных китайско-американских отношений процесс открытости становится все более сложным. Китайцы должны привыкнуть к этому и понять новую ситуацию" – отмечается в статье GT. Напомним, незадолго до этого МИД КНР предупредил граждан страны о риске произвольных задержаний в Канаде.

Открытость означает не только общение с дружественными партнёрами, но и участие в жёсткой борьбе с конкурентами. Если Канада участвует в антикитайской клике под руководством США, Китаю остаётся только полагаться на себя. "Никакие последствия не должны нас беспокоить, если что-то позволит защитить наши основные национальные дипломатические принципы и общие принципы международных отношений" – отмечает издание.

Кроме того, Global Times считает необходимым заставить каждую западную страну разумно относиться к Китаю и напоминает, что Пекин может обеспечить защиту своих интересов.

Официальный рупор КПК "Жэньминь Жибао" более дипломатичен, однако обращает внимание на то, что Шелленберг, приговорённый в ноябре к пятнадцати годам тюрьмы, сам потребовал пересмотра дела, но в итоге суд поддержал прокуратуру, потребовавшую смертной казни.

Напомним, ранее представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала упрёки канадской стороны "безответственными" и призвала прекратить публиковать подобные замечания.