17 Января 2019
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Уралкалий участвует в выставке-форуме "Образование и карьера-2019"

Компания "Уралкалий" участвует в ХХI Межрегиональной выставке-форуме учебных заведений, образовательных технологий и вакансий "Образование и карьера-2019", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Выставка стартовала сегодня в Перми и будет работать до 20 января на площадке выставочного объединения "Пермская ярмарка".

Посетители стенда "Уралкалия" с помощью очков виртуальной реальности смогут спуститься в шахту на глубину 400 метров и увидеть, как работает горный комбайн при добыче сильвинитовой руды на Верхнекамском месторождении калийно-магниевых солей.

Кроме того, специалисты "Уралкалия" на мероприятии проведут презентацию, в которой расскажут о компании и проконсультируют выпускников школ, студентов средних и высших учебных заведений по востребованным специальностям, специфике работы на предприятии, перспективам профессионального роста, а также преимуществам социального пакета компании.

Уралкалий, выставка(2019)|Фото: Уралкалий

Также в компании сообщили, что на выставке-форуме организован квест "Профессии будущего", участники которого смогут в доступной игровой форме ознакомиться с перспективными профессиями, и узнать, какие из них им больше подходят. Им предстоит пройти различные задания на стендах учебных заведений и компаний. Так,"Уралкалий" проведет для участников квеста интеллектуальную игру и викторину, связанные с калийной тематикой.

"Мы рады участвовать в этом крупном специализированном мероприятии, которое предоставляет уникальную возможность ознакомить нашу целевую аудиторию с преимуществами работы в "Уралкалии", где созданы все условия для профессионального развития и карьерного роста персонала", прокомментировала участие компании в выставке директор по персоналу "Уралкалия" Ирина Константинова.

Добавим, что участниками выставки-форума также являются предприятия Пермского края, ведущие вузы Перми, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Казани, Томска, Тюмени.

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Уралкалий участвует в выставке-форуме "Образование и карьера-2019"

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Теги: Уралкалий, выставка, образование и карьера 2019



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