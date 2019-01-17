"Дома и стены лечат". Пострадавших в ДТП на Фурманова выписали из больницы

Пострадавших в жестокой аварии на улице Фурманова в Екатеринбурге девушку и её двухлетнего сына выписали из больницы. Об этом на своей странице в "ВКонтакте" сообщил муж Екатерины. По его словам, дома и стены лечат, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Ваня в плане сознания - обычный ребенок, практически такой, каким мы знали его до травмы. Эмоциональный, упёртый, любопытный. Хочет бегать и играть, но пока не все получается. Я уверен, что поднимем его и будет наравне со сверстниками", - пишет Павел.

Его супруга на данный момент делает мелкие дела по дому, занимается и играет с сыном.

"Наконец-то он её по-настоящему узнал и снова доверяет. Впереди у нас сначала восстановление и поднятие иммунитета. Плюс домашний массаж и физкультура. Дальше реабилитация по полной программе", - добавил муж.

Маму и сына должны были выписать ещё до Нового года, но праздники они все же встретили в больнице.

Напомним, что страшное ДТП произошло в Екатеринбурге 14 ноября - водитель Honda CR-V выехал на тротуар, где сбил трех пешеходов - 29-летнюю женщину с коляской, в которой сидел двухлетний ребенок, и мужчину. Водителю Владимиру Пузыреву предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство двух или более лиц, ранее суд отправил продлил ему арест до апреля 2019 года.