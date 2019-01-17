Депутат из Краснокамска лишился "Мерседеса" за долги в 13 миллионов

Из-за многомиллионного долга депутат гордумы Краснокамска лишился дорогого автомобиля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прикамского управления судебных приставов.

Политик должен людям и компаниям 13 млн руб. Чтобы взыскать деньги, приставы брали деньги со счетов депутата, ограничивали ему выезд за границу, запрещали распоряжаться своим имуществом.

Приставы предупредили, что выплат не последует, им придётся обратиться за помощью к губернатору. Приехав в отдел на "Mersedes-benz", чиновник объяснил, почему не возвращает долги. Обратно ему пришлось возвращаться пешком – машину описали и арестовали. Если депутат и теперь не заплатит по счетам, дорогую иномарку выставят на торги.