17 Января 2019
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Общество В России В бывшем СССР

Все больше россиянин признаются в чувстве стыда из-за распада СССР

Россияне стыдятся бедности и неустроенности в стране, а также распада СССР.

При этом число россиян, испытывающих огорчение и стыд при мысли о распаде Советского Союза, с января прошлого года увеличилось с трети населения до 45%.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на опросы "Левада-центра", проведенные в ноябре-декабре 2018 декабря.

Больше всего, кроме распада СССР, жители огорчены "вечной бедностью и неустроенностью" (61%), грубостью нравов, хамством и неуважением друг к другу (37%), отставанием от Запада (24%) и тем, во что вылилась перестройка (24%).

Напомним, проведенное в конце декабря 2018 года исследование "Левада-центра" отметило рост у значительной части российских граждан ностальгии по Советскому Союзу. 66% опрошенных заявили, что жалеют о распаде СССР, и эти показатели стали наибольшими за последние десять лет.

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Все больше россиянин признаются в чувстве стыда из-за распада СССР

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Теги: распад ссср, стыд, россияне



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