Жители Екатеринбурга собрали более тысячи подписей за сохранение 024 маршрута

Жители Екатеринбурга, которые хотят вернуть 024 маршрут, собрали более тысячи подписей против отмены автобуса. Депутат Госдумы Андрей Альшевских опубликовал сканы документов у себя на странице в Facebook, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"На руках – более тысячи подписей против отмены автобусного маршрута со Вторчермета на Сортировку. Земляки организовались, мерзли на улице, но "задокументировали" весомое количество откликов. Если потребуется, будет больше. Целые организации просят вернуть "024-ю" "маршрутку". Пару минут назад на электронную почту прислали сканы 135 подписей из Екатеринбургской электросетевой компании", - пишет депутат.

Он также надеется, что мэр города Александр Высокинский примет их аргументы.

Напомним, что ранее Альшевских и его коллега Дмитрий Ионин поддержали уральцев, которые хотят вернуть данный маршрут. В социальных сетях люди создали группу против отмены маршрута, а сбор подписей проходит во всех районах, которых коснулась "транспортная реформа". Уже на этой неделе инициативная группа вместе с депутатом гордумы Андреем Пирожковым направит обращение на имя мэра.

Позже глава Екатеринбурга распорядился поискать варианты сохранения 024 маршрута.

Отмену маршрутов общественного транспорта, вероятно, можно назвать продолжением масштабной транспортной реформы, которую местные власти пытаются провести еще с лета 2017 года, а по буре общественного возмущения - пожалуй, первой ласточкой надвигающегося транспортного коллапса.