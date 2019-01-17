В Зауралье мужчина убил своего знакомого и поджег его дом

В декабре 2017 года в Сафакулевском районе Зауралья пьяный мужчина в ходе конфликта зарезал односельчанина в его же доме, а потом поджег жилище, заметая следы.

Мужчина поставит электрический обогреватель к дивану, после чего произошло возгорание, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Злоумышленник ушел к себе домой и лег спать. Пожарных вызвали соседи, однако дом полностью сгорел.

Долгое время преступление не могли раскрыть, но следственные органы все же сумели установить злоумышленника. Сейчас его ждет суд.