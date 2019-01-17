В Челябинске УФАС отменило протоколы аукциона на отлов и содержание безнадзорных животных

УФАС предписало отменить протоколы аукциона по отлову и содержанию безнадзорных животных в Челябинске с начальной стоимостью 19,6 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, заказчиком закупки выступило управление экологии и природопользования администрации города. Аукцион был объявлен в конце прошлого года. На аукцион была подана только одна заявка от ООО "РЕМКОМ". Однако подписание контракта было приостановлено из-за жалобы.

По итогам рассмотрения жалобы заказчику закупки необходимо внести изменения в документацию об аукционе и техническое задание и продлить срок приема заявок участников.