17 Января 2019
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

В Югре начнут изучать геном жителей: будет создана специальная научная лаборатория

Министерство здравоохранения РФ поддержало инициативу Югры о создании в автономном округе центра высоких биомедицинских технологий, в состав которого войдет лаборатория "Здоровье женщины и ребенка в условиях Крайнего Севера и Арктики", сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Работу научно-практическая лаборатория начнет в конце 2021 г. В учреждении будут изучать геном жителей арктической и субарктической территорий, а также будут проводить исследования геномных нарушений, их взаимосвязи с риском возникновения различных заболеваний. По мнению экспертов и властей, проект позволит снизить уровень смертности и инвалидизации женщин и детей, младенческой смертности, повысить качество здоровья новорожденных и увеличить продолжительность и качество жизни югорчан.

Также в лаборатории будет разработан генетический паспорт КМНС, что позволит внедрить персонифицированные подходы к терапии заболеваний у северян. Появится региональный регистр доноров для лечения опухолевых заболеваний системы крови у детей и взрослых путем трансплантации костного мозга.

Учреждение будет действовать в составе СурГУ под руководством Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Владимира Кулакова в Сургуте.

Губернатор Югры Наталья Комарова в рамках Гайдаровского форума, проходящего в эти дни в Москве, поблагодарила министра здравоохранения Веронику Скворцову за поддержку регионального проекта.

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В Югре начнут изучать геном жителей: будет создана специальная научная лаборатория

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Теги: геном, научно-практическая лаборатория, детская смертность, исследования, медицина



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