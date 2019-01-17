17 Января 2019
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АО "Транснефть – Сибирь" подвело итоги благотворительной деятельности в 2018 году

"Транснефть – Сибирь" в 2018 году направило свыше 44 млн руб. на оказание благотворительной помощи на территории ведения производственной деятельности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Транснефть-Сибирь".

Среди основных направлений реализации программы благотворительности – детские образовательные и общественные учреждения, ветеранские и религиозные организации, местные муниципалитеты.

Особое внимание в течение года уделялось поддержке школьных и дошкольных учебных заведений населенных пунктов, вблизи которых расположены производственные объекты предприятия. В большинстве случаев это школы и детские сады в сельской местности Тюменской, Свердловской и Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Транснефть – Сибирь, оснащение лаборатории в школе(2019)|Фото: Транснефть – Сибирь

В том числе АО "Транснефть – Сибирь" направило 24 млн руб. на проведение ремонта и оснащение лабораторным и демонстрационным оборудованием кабинетов химии, физики и математики в школах пос. Сетово, Муген, Гилево (Тюменская область), Болчары (ХМАО-Югра), в г. Новый Уренгой, район Коротчаево (ЯНАО). Было выделено 990 тыс. руб. на ремонт кровли здания школы в поселке Вынгапуровский (ЯНАО). Также средства выделялись на проведение ремонта медицинского блока в Житниковском детском доме (Курганская область), на реабилитацию в санатории "Хвойный" детей-инвалидов из Тюменской общественной организации "Особый ребенок". Около 1 млн руб. было направлено на приобретение оборудования для отделения пульмонологии Нефтеюганской окружной клинической больницы (ХМАО-Югра).

При поддержке "Транснефть – Сибирь" создана рукопись книги о Герое Советского Союза, Герое Монгольской Народной Республики, генерале армии Иване Федюнинскомом. Ранее при финансовом участии акционерного общества в г. Тюмени состоялось торжественное открытие первого в России памятника полководцу. Традиционно предприятие оказало помощь на проведение ежегодной встречи матерей и вдов погибших защитников Отечества.

Значительное внимание в благотворительной программе "Транснефть – Сибирь" уделяется восстановлению исторического облика и строительству храмов и мечетей, развитию приходских и воскресных школ.

В 2019 году деятельность "Транснефть – Сибирь" по оказанию благотворительной помощи на территории присутствия предприятия будет продолжена.

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АО "Транснефть – Сибирь" подвело итоги благотворительной деятельности в 2018 году

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Теги: Транснефть-Сибирь, благотворительность



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