Собчак оказалась замешана в расистском скандале

17 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Елену Бойко выдворили из России на Украину

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

Собчак оказалась замешана в расистском скандале

Ксения Собчак (37) оказалась в центре расистского скандала. Интересно, что сам инцидент произошел больше недели назад, когда телеведущая отдыхала на Мальдивах. Но тогда по Ксении прошлись только светские рубрики таблоидов, а теперь – видимо, в свете ее визита в Киев, на высказывание Собчак обратили внимание более крупные СМИ, в том числе и украинские.

Обсуждают "историю" из Instagram Ксении. Завтракая на яхте, она называет обслуживающий персонал "чернокожими рабами", а также хвастается "роскошью" стола с морскими деликатесами.

Минувшим летом Собчак упрекала депутата Госдумы Тамару Плетневу, которая призывала россиянок не вступать в интимные связи с иностранцами во время Чемпионата мира по футболу, поскольку дети от таких связей, по ее мнению, "страдают", особенно если они оказываются "другой расы". Тогда Ксения вспомнила, что слоган российского ЧМ был такой: Say No To Racism, то есть "Скажи "нет" расизму".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Собчак оказалась замешана в расистском скандале

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ксения собчак, расизм, чернокожие рабы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 961

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети