Собчак оказалась замешана в расистском скандале

Ксения Собчак (37) оказалась в центре расистского скандала. Интересно, что сам инцидент произошел больше недели назад, когда телеведущая отдыхала на Мальдивах. Но тогда по Ксении прошлись только светские рубрики таблоидов, а теперь – видимо, в свете ее визита в Киев, на высказывание Собчак обратили внимание более крупные СМИ, в том числе и украинские.

Обсуждают "историю" из Instagram Ксении. Завтракая на яхте, она называет обслуживающий персонал "чернокожими рабами", а также хвастается "роскошью" стола с морскими деликатесами.

Минувшим летом Собчак упрекала депутата Госдумы Тамару Плетневу, которая призывала россиянок не вступать в интимные связи с иностранцами во время Чемпионата мира по футболу, поскольку дети от таких связей, по ее мнению, "страдают", особенно если они оказываются "другой расы". Тогда Ксения вспомнила, что слоган российского ЧМ был такой: Say No To Racism, то есть "Скажи "нет" расизму".