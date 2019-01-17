Япония заявила протест после штрафа рыбакам за промысел у Курил

МИД Японии выразил протест на действия пограничной службы России, сотрудники которой оштрафовали два японских судна, ловивших рыбу у острова Кунашир на юге Курил.

По мнению японского дипломатического ведомства, действия российских пограничников являются "неприемлемыми", передает Regnum.

Сообщается, что пограничная служба ФСБ России, остановив 7 января японские суда у острова Кунашир, не обнаружила у экипажей документов, разрешающих лов в указанном районе. Рыболовам пришлось уплатить штраф.

Япония не впервые заявляет протест в момент интенсивных переговоров по заключению мирного договора между двумя странами.

Так, в декабре японская сторона заявила руководству России протест в связи со строительством общежитий для военнослужащих и их семей на курильских островах Кунашир и Итуруп.

Напомним, 22 января в Москве пройдут переговоры российского лидера Владимира Путина и его японского коллеги Синдзо Абэ. Стороны обсудят заключение мирного договора между Россией и Японией.

14 января в Москве прошли переговоры министров иностранных дел России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно.

Глава МИД РФ отметил, что необходимым условием для заключения мирного договора должно являться признание Японией российского суверенитета над всеми островами Курильской гряды.